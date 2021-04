Il Guardian: «Ora è il momento della vendetta, una squalifica di 2 anni dalle coppe è il minimo» (Di giovedì 22 aprile 2021) “E vennero le scuse, le suppliche impassibili dei dirigenti che chiedevano perdono alle stesse persone che avevano ignorato negli ultimi anni”. Scuse che al Guardian, come al resto dell’opinione pubblica inglese non bastano mica. L’abbiamo già scritto, in Inghilterra la Superlega è diventata un affare di Stato, e ora che è fallita non si fanno prigionieri. La stampa è durissima. Lo scrive il Telegraph, ma ancora meglio Jonathan Liew sul Guardian: “Ora è il tempo della vendetta”. “«Ci scusiamo per il disagio», ha detto il proprietario del Liverpool, John W Henry, in un video preregistrato, come se tutto questo fosse stato un gigantesco malinteso, come cambiare la password wifi o ordinare accidentalmente una torta sbagliata per il compleanno. In una cultura dipendente dalla droga dell’indignazione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) “E vennero le scuse, le suppliche impassibili dei dirigenti che chiedevano perdono alle stesse persone che avevano ignorato negli ultimi”. Scuse che al, come al resto dell’opinione pubblica inglese non bastano mica. L’abbiamo già scritto, in Inghilterra la Superlega è diventata un affare di Stato, e ora che è fallita non si fanno prigionieri. La stampa è durissima. Lo scrive il Telegraph, ma ancora meglio Jonathan Liew sul: “Ora è il tempo”. “«Ci scusiamo per il disagio», ha detto il proprietario del Liverpool, John W Henry, in un video preregistrato, come se tutto questo fosse stato un gigantesco malinteso, come cambiare la password wifi o ordinare accidentalmente una torta sbagliata per il compleanno. In una cultura dipendente dalla droga dell’indignazione ...

