“Il giorno dopo sono andata a scuola” (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si possono e non si devono giudicare le reazioni e le tempistiche. Questa è la lezione che Eva Dal Canto ha dato a Beppe Grillo e a quel suo video-sfogo pubblicato sui social. La donna, oggi 29 anni, ha lanciato l’hashtag #Ilgiornodopo e ha raccontato di esser stata vittima, quando aveva 17 anni, di uno stupro. Un dolore enorme e la consapevolezza di una violenza subita che lascia i segni, sia fisicamente che psicologicamente. Ma con quel suo , ha raccontato le reazioni umane che, per loro natura, non sono le stesse per tutte e per tutti. , la lezione di Eva Dal Canto a Beppe Grillo Qui non si parla di condanne mediatiche o di etichette da colpevole prima della sentenza. Qui si parla di come il tema dello stupro sia stato trattato – male – da Beppe Grillo in quel suo (ormai) famoso video pubblicato su Facebook in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si pose non si devono giudicare le reazioni e le tempistiche. Questa è la lezione che Eva Dal Canto ha dato a Beppe Grillo e a quel suo video-sfogo pubblicato sui social. La donna, oggi 29 anni, ha lanciato l’hashtag #Ile ha raccontato di esser stata vittima, quando aveva 17 anni, di uno stupro. Un dolore enorme e la consapevolezza di una violenza subita che lascia i segni, sia fisicamente che psicologicamente. Ma con quel suo , ha raccontato le reazioni umane che, per loro natura, nonle stesse per tutte e per tutti. , la lezione di Eva Dal Canto a Beppe Grillo Qui non si parla di condanne mediatiche o di etichette da colpevole prima della sentenza. Qui si parla di come il tema dello stupro sia stato trattato – male – da Beppe Grillo in quel suo (ormai) famoso video pubblicato su Facebook in ...

Advertising

thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - virginiaraggi : Ho partecipato a convegno su anticorruzione organizzato da Ordine Avvocati di Roma. È un tema su cui lavoriamo dal… - PagellaPolitica : ??Vaccini: un mese dopo, gli obiettivi del “piano #Figliuolo” non sono stati raggiunti?? La media di 300 mila vaccin… - Rosmy_70 : RT @Pupi18054216: @Lucrezi97533276 È morta una nostra ex studentessa di 32 anni dopo astrazeneca, il giorno di Pasqua, per trombosi cerebra… - the_mindflayer : RT @LisaBettaAlMare: tw // stupro (ho mal di stomaco da due giorni per questa storia) Il giorno dopo avevo un impegno a 100 km da casa: mi… -