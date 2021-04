Il biografo di Philip Roth è accusato di molestie e la casa editrice ferma il libro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Blake Bailey, l’autore della biografia di(opera attesa a lungo e osannata dal mondo letterario americano, tanto che il New York Times la ha definita «un capolavoro»), è statodisessuali da alcune donne. Le accuse risalgono agli anni ’90, quando Bailey insegnava in una scuola superiore di Lusher di New Orleans, ma una, più recente, è del 2015. La reazione delladel suo, la W. W. Norton, è stata immediata e inattesa: ha bloccato da mercoledì le consegne e la promozione del. «Si tratta di accuse gravi», ha dichiarato in un comunicato. La biografia diè, insomma, sospesa «in attesa di ulteriori informazioni». Da parte sua, Bailey ha subito respinto le ...

La biografia diRoth è, insomma, sospesa "in attesa di ulteriori informazioni". Da parte sua, Bailey ha subito respinto le accuse. In una mail scambiata con il New York Times le ha definite "...La biografia del compiantoRoth, uno dei più grandi autori americani contemporanei, scomparso nel maggio 2018, è stata presentata come uno dei libri più attesi del 2021 e acclamata dalla ...Doveva uscire in questi giorni Philip Roth: The Biography (ne parlavamo qui), che ... Bailey è ora un affermato biografo, ha scritto della vita di scrittori come John Cheever e Richard Yates prima di ...Blake Bailey, autore di una delle opere più attese sulla scena letteraria americana nel 2021, è stato accusato da tre donne: una di loro lo ha accusato di stupro ...