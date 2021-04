Ignazio Moser bloccato in Messico. Ritardato l’ingresso a «L’Isola dei Famosi 2021»? (Di giovedì 22 aprile 2021) Ignazio Moser dovrebbe arrivare in Honduras lunedì sera, persona scelta – o così si dice – per restituire brio all’Isola dei Famosi. L’ex gieffino, che Mediaset non ha confermato essersi imbarcato per il reality, dovrebbe essere parte di un gruppo più folto, formato, secondo TvBlog, da quattro altri, nuovi naufraghi. Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia sarebbe stati assoldati come concorrenti dello show, cui Moser dovrebbe partecipare dal 26 aprile. Data, questa, che oggi pare incerta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) Ignazio Moser dovrebbe arrivare in Honduras lunedì sera, persona scelta – o così si dice – per restituire brio all’Isola dei Famosi. L’ex gieffino, che Mediaset non ha confermato essersi imbarcato per il reality, dovrebbe essere parte di un gruppo più folto, formato, secondo TvBlog, da quattro altri, nuovi naufraghi. Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia sarebbe stati assoldati come concorrenti dello show, cui Moser dovrebbe partecipare dal 26 aprile. Data, questa, che oggi pare incerta.

