I Giovani imprenditori Napoli lanciano l'Sos: La pandemia? Al Sud ha colpito soprattutto le donne (Di giovedì 22 aprile 2021) Il lavoro in Italia non è donna. Il divario tra uomini e donne, in termini occupazionali ed economici, pone il nostro Paese tra quelli in maggiore difficoltà nella crescita e nello sviluppo in Europa. Un gender gap pesante, ancor più avvalorato dalle differenze territoriali e dal dato di disparità nel ruolo dirigenziale che, in Campania, risulta estremo: solo poco meno di 1 dirigente su 5 è donna, nonostante l'incoraggiante aumento registrato tra 2018-2019, per un +49%, oggi ribaltato dalla crisi. Nel 2020, su 1.336.227 imprese femminili, quasi 4mila hanno chiuso a causa della pandemia. Questa la situazione discussa con l'incontro webinar "Essere donna…che impresa!" organizzato dal Gruppo Giovani imprenditori di Unione Industriali Napoli, presieduto da Alessandro Di Ruocco, in collaborazione con ...

