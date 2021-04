Ficarra e Picone approdano su Netflix (Di giovedì 22 aprile 2021) Ficarra e Picone . I due comici siciliani, che nei mesi scorsi avevano lasciato la conduzione di Striscia la Notizia proprio per dedicarsi a nuovi progetti, saranno i protagonisti di una nuova fiction per la piattaforma streaming, intitolata – secondo le indiscrezioni – “Incastrati“. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella loro città natale, Palermo. Per i due attori, che si apprestano a festeggiare i 25 anni di carriera assieme, si tratterà di un debutto nel mondo dell’Ott. Non con un film, ma con una serie A produrre il loro “Incastrati” sarà la Tramp Limited Srl, società con cui il duo ha già realizzato diversi lungometraggi per il cinema, tra cui “Il primo Natale” nel 2019. Ancora top secret la sceneggiatura, per l’interpretazione della quale si starebbero ancora cercando giovani attrici. Come riporta l’edizione locale di Repubblica, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021). I due comici siciliani, che nei mesi scorsi avevano lasciato la conduzione di Striscia la Notizia proprio per dedicarsi a nuovi progetti, saranno i protagonisti di una nuova fiction per la piattaforma streaming, intitolata – secondo le indiscrezioni – “Incastrati“. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni nella loro città natale, Palermo. Per i due attori, che si apprestano a festeggiare i 25 anni di carriera assieme, si tratterà di un debutto nel mondo dell’Ott. Non con un film, ma con una serie A produrre il loro “Incastrati” sarà la Tramp Limited Srl, società con cui il duo ha già realizzato diversi lungometraggi per il cinema, tra cui “Il primo Natale” nel 2019. Ancora top secret la sceneggiatura, per l’interpretazione della quale si starebbero ancora cercando giovani attrici. Come riporta l’edizione locale di Repubblica, ...

Dr4couis : Bellissimi Ficarra e Picone - tw_fyvry : In alcune puntate di Striscia la notizia del 2014, Ficarra e Picone entrarono in studio sulle note di 'Alcohol is f… - ILOVEPACALCIO : #Netflix in giro per le strade di #Palermo ?? Ecco quando ?? - MondoPalermo : Tanta #Palermo nel serial di Ficarra e Picone, si cercano attrici 35-45enni - pippoMR : ?? Le riprese della serie che vede protagonisti Ficarra e Picone inizieranno ad aprile. A maggio gli esterni a Pale… -

