Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo (Di giovedì 22 aprile 2021) "Scena Unita", il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è Fedez, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) "Scena Unita", il fondo a sostegno dei, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, ha raccolto ad oggi più di 4di euro. Ad annunciarlo è, ...

Advertising

giornaleradiofm : Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo: (ANSA) - ROMA, 22 APR - 'Scena Unita', il fondo a sost… - serenel14278447 : Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo - iconanews : Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez raccolti Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo "Scena Unita", il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è Fedez, promotore dell'iniziativa, sui profili social, spiegando appunto che si tratta di "uno sforzo nato dall'idea di un gruppo di artisti che ad oggi conta più di 100 adesioni" per dare sostegno a "...

raccolti 4 milioni per i lavoratori Fedez sui suoi account social ha dato un aggiornamento sui numeri di Scena Unita: sono stati raccolti già 4 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo. Continua a raccogliere fondi il progetto ...

Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo - Ultima Ora Agenzia ANSA Fedez in sostegno dei lavoratori dello spettacolo: fondo “Scena Unita” Questa mattina Fedez ha parlato dei traguardi raggiunti da Scena Unita, Fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, iniziativa del rapper a cui è seguito un grande numero di artisti, volto ...

Fedez e il progetto ‘Scena Unita’: la cifra raccolta è da capogiro Il rapper Fedez ha promosso il progetto "Scena Unita" che ha avuto un grandissimo riscontro. La cifra raccolta è, infatti, davvero da capogiro ...

"Scena Unita", il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è, promotore dell'iniziativa, sui profili social, spiegando appunto che si tratta di "uno sforzo nato dall'idea di un gruppo di artisti che ad oggi conta più di 100 adesioni" per dare sostegno a "...sui suoi account social ha dato un aggiornamento sui numeri di Scena Unita: sono statigià 4 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo. Continua a raccogliere fondi il progetto ...Questa mattina Fedez ha parlato dei traguardi raggiunti da Scena Unita, Fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, iniziativa del rapper a cui è seguito un grande numero di artisti, volto ...Il rapper Fedez ha promosso il progetto "Scena Unita" che ha avuto un grandissimo riscontro. La cifra raccolta è, infatti, davvero da capogiro ...