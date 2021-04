F1, danni irreparabili alla power unit di Bottas (Di giovedì 22 aprile 2021) La Mercedes esce con le ossa rotte dal Gran Premio di Imola, non quelle di Valtteri Bottas, che è uscito illeso dallo scontro con George Russell, ma per i danni della monoposto. I danni alla W12 del finlandese, infatti, sembrano essere troppi grandi per occorrere a una riparazione: per questo la power unit, ispezionata a Brixworth, dovrà presumibilmente essere sostituita in vista del prossimo weekend di gara a Portimao, in programma dal 30 aprile al 2 maggio. Il bruttissimo impatto ha fatto subito preoccupare Toto Wolff, che già inizialmente aveva avvisato di un possibile cambio del motore. danni irreparabili alla power unit di Bottas Il responsabile degli ingegneri di pista, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La Mercedes esce con le ossa rotte dal Gran Premio di Imola, non quelle di Valtteri, che è uscito illeso dallo scontro con George Russell, ma per idella monoposto. IW12 del finlandese, infatti, sembrano essere troppi grandi per occorrere a una riparazione: per questo la, ispezionata a Brixworth, dovrà presumibilmente essere sostituita in vista del prossimo weekend di gara a Portimao, in programma dal 30 aprile al 2 maggio. Il bruttissimo impatto ha fatto subito preoccupare Toto Wolff, che già inizialmente aveva avvisato di un possibile cambio del motore.diIl responsabile degli ingegneri di pista, ...

