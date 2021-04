Elena Serban, Gabriel Falloni arrestato per l’omicidio della donna uccisa nella sua abitazione di Aosta (Di giovedì 22 aprile 2021) È stato arrestato dalla polizia nella notte di martedì Gabriel Falloni, il 36enne sardo accusato dell’omicidio di Elena Raluca Serban, donna di origine romena trovata senza vita nella sua abitazione, ad Aosta, domenica scorsa con una profonda ferita al collo. Falloni, originario di Sorso un comune nella provincia di Sassari, era già stato condannato nel 2014 a quattro anni di carcere per aver tentato di violentare una ragazza ventunenne e averla trattenuta con la forza in una casa dove l’aveva attirata con la scusa di un’offerta di lavoro. Come riportano le cronache sarde, era stato anche arrestato nel 2013 per aver tentato di violentare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) È statodalla polizianotte di martedì, il 36enne sardo accusato deldiRalucadi origine romena trovata senza vitasua, ad, domenica scorsa con una profonda ferita al collo., originario di Sorso un comuneprovincia di Sassari, era già stato condannato nel 2014 a quattro anni di carcere per aver tentato di violentare una ragazza ventunenne e averla trattenuta con la forza in una casa dove l’aveva attirata con la scusa di un’offerta di lavoro. Come riportano le cronache sarde, era stato anchenel 2013 per aver tentato di violentare una ...

