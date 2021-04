Dal 2023 nuova piattaforma EV per Stellantis, che porterà l’autonomia fino a 800 km (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione dell’assemblea generale annuale degli azionisti di Stellantis tenutasi ieri in forma virtuale, sono state adottate tutte le risoluzioni proposte. Tra queste la proposta di distribuzione straordinaria pari ad un miliardo di euro ai detentori di azioni ordinarie stabilita nel quadro degli accordi per la fusione. Nell’occasione l’amministratore delegato del Gruppo Carlos Tavares ha rivelato i primi dettagli della roadmap di elettrificazione, cui l’azienda imprimerà un colpo di acceleratore dal 2023 quando sarà pronta la nuova piattaforma STLA in grado di garantire un’autonomia fino a 800 km per i modelli 100% elettrici del Gruppo. La strategia sarà definita nei dettagli dal prossimo piano industriale che sarà presentato tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022 nel corso di un incontro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione dell’assemblea generale annuale degli azionisti ditenutasi ieri in forma virtuale, sono state adottate tutte le risoluzioni proposte. Tra queste la proposta di distribuzione straordinaria pari ad un miliardo di euro ai detentori di azioni ordinarie stabilita nel quadro degli accordi per la fusione. Nell’occasione l’amministratore delegato del Gruppo Carlos Tavares ha rivelato i primi dettagli della roadmap di elettrificazione, cui l’azienda imprimerà un colpo di acceleratore dalquando sarà pronta laSTLA in grado di garantire un’autonomiaa 800 km per i modelli 100% elettrici del Gruppo. La strategia sarà definita nei dettagli dal prossimo piano industriale che sarà presentato tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022 nel corso di un incontro ...

