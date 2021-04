Covid | a Firenze si teme una quarta ondata | “Abbiamo gli ospedali ancora pieni”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) FIRENZE – Le riaperture del governo lasciano i medici con “un po’ di preoccupazione”, perché “i nostri reparti sono ancora affollati di malati“. Lo sottolinea Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus di Firenze, che invoca “responsabilità e giudizio in un momento ancora complesso nella lotta al coronavirus”. Il punto, spiega Landini, che è anche direttore del dipartimento delle specialistiche mediche dell’Asl Toscana Centro, è che “se dovesse verificarsi una nuova crescita di contagi, durante questa terza ondata non ancora finita, ci troveremmo davanti a un problema enorme. Non possiamo rischiare una quarta ondata Covid con gli ospedali ancora pieni“.