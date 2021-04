Coronavirus, i dati del 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.232, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.920.945. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.439 unità, quindi al momento risultano positive 472.196 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.021, ovvero 55 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 22.094, quindi 690 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 447.081. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 360 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 118.357. Da ieri si registrano anche 19.125 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.330.392. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.232, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.920.945. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.439 unità, quindi al momento risultano positive 472.196 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.021, ovvero 55 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 22.094, quindi 690 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 447.081. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 360 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 118.357. Da ieri si registrano anche 19.125 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.330.392. Nuovi contagiati: ...

