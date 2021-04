Clima: Draghi, ‘insieme si vince sfida, cambiare rotta e farlo ora’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul fronte dell’ambiente “le azioni che abbiamo preso finora sembrano insufficienti. Abbiamo bisogno di invertire la rotta e di farlo ora”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate. “Vogliamo agire, non pentirci in futuro”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul fronte dell’ambiente “le azioni che abbiamo preso finora sembrano insufficienti. Abbiamo bisogno di invertire lae diora”. Così il premier Mario, intervenendo al Leaders Summit onte. “Vogliamo agire, non pentirci in futuro”, ha rimarcato il presidente del Consiglio. L'articolo CalcioWeb.

