(Di giovedì 22 aprile 2021)? I biancolesti stanno giocando un bel calcio e vengono da una striscia di partite molto positive. Credo che stasera al Maradona sarà una partita apertissima, non vedo l’ora di guardarla Zibi, vice presidente della Uefa, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni, su, sued altro. Queste le sue parole:“Unaesiste già ed è l’attuale Champions League: in questa competizione partecipano solo i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata da ...

Enzovit : Boniek sulla Super Lega, Agnelli e Napoli-Lazio - EL10juve : @tuttosport Altro che stella, Boniek andrebbe cancellato dalla storia della Juventus perché non merita di avere il… - MCalcioNews : Boniek sulla Superlega: 'Sembrava la terza guerra mondiale. Non ho nulla contro Agnelli' - pinole1960 : Gettare ?? sulla Juventus, fa fare carriera. Un altro volta faccia, che ha sputato, sulla società che lo ha fatto c… - MilanPress_it : Zibi Boniek la pensa così sulla #SuperLega ?? -

Tutte le news e gli aggiornamentiSuperlega Superlega,esclusivo Superlega, le parole diIl vice presidente della Uefa ha aggiunto: " Lo ripeto: l'ossessione di vincere non può ...... che facevano dell'ironiaJuventus, che avrebbe fatto fuori l'Atalanta dalla Superlega perché più facile che batterla in campo, per una sconfitta in vent'anni, o i commenti di un certo...Boniek attacca Andre Agnelli L'ex calciatore della Juventus Zbigniew Boniek, oggi vice presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista al Corriere ...Zbigniew Boniek, neo vice presidente della UEFA e fin dal primo minuto contrario alla Superlega, ha parlato al Corriere dello Sport.