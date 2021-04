ATP Barcellona: Sinner mette la terza contro Bautista e conquista i quarti (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannik Sinner batte per la terza volta in poco più di un mese lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Domani disputerà per la prima volta in carriera i quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Ad attenderlo, dall’altra parte della rete, ci sarà il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo e recentissimo finalista del Masters 1000 di Monte Carlo. ATP Barcellona: Sinner vince un’altra battaglia contro lo spagnolo Jannik Sinner si conferma un’autentica bestia nera per Roberto Bautista Agut. I due, quest’oggi, si affrontavano per la terza volta in poco più di un mese dopo che l’azzurro si era imposto sia negli ottavi di finale a Dubai sia in quell’incredibile semifinale andata in scena a Miami. L’ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Jannikbatte per lavolta in poco più di un mese lo spagnolo RobertoAgut. Domani disputerà per la prima volta in carriera idi finale del torneo ATP 500 di. Ad attenderlo, dall’altra parte della rete, ci sarà il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo e recentissimo finalista del Masters 1000 di Monte Carlo. ATPvince un’altra battaglialo spagnolo Janniksi conferma un’autentica bestia nera per RobertoAgut. I due, quest’oggi, si affrontavano per lavolta in poco più di un mese dopo che l’azzurro si era imposto sia negli ottavi di finale a Dubai sia in quell’incredibile semifinale andata in scena a Miami. L’ ...

