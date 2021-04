Arriva lo spinoff di How I met your mother | la protagonista è Hilary Duff

(Di giovedì 22 aprile 2021)è ladella serie TVdi How I met, il titolo è: How I metfather. How I metè una delle sitcom più amate e di maggiore successo. Ora la piattaforma di streaming Hulu ha annunciato che è pronta a realizzare uno: il titolo sarà How I metfather. Come si può facilmente immaginare dal titolo, lasarà questa volta non sarà Ted Mosby ma la sua controparte femminile, una donna che racconterà al proprio figlio (non ai due figli come nella serie Tv originale) come ha conosciuto il loro padre. How I metfather: anticipazioni e cast A interpretare la ...

How I Met Your Mother , una delle comedy cult degli ultimi anni, avrà uno sequel e la protagonista della serie sarà Hilary Duff , coinvolta anche come produttrice ...di E alla fine mamma ,... Si intitolerà «How I Met Your Father»: dieci gli episodi già finanziati e pronti per essere girati. «Isaac Aptaker e Elizabeth Berger sono autori brillanti, non vedo l'ora di lavorare al loro fianco» ... Nella serie che s'intitolerà How I met your father il racconto parte nel futuro e sarà Sophie a raccontare al figlio come ha conosciuto suo padre ...