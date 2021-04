Una Vita | una morte terribile sconvolge la soap | Che succede?

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Unaè stata sconvolta da una. Sicuramente quello che vedremo ci lascerà senza parole. Ma cosa sta accadendo? UnaAncora una volta ci troviamo di fronte a un salto temporale molto interessante nellaopera che già in passato aveva fatto arrabbiare molti fan non contenti di quanto accaduto. Sarà lo stesso Jose a raccontare ladi sua moglie che dovrebbe aver perso ladurante il sonno e in maniera piuttosto incerta da capire. I funerali della stessa verranno organizzati durante il pomeriggio stesso, rapidamente, nel quartiere. LEGGI ANCHE >>> Un dolorosissimo addio in Un Posto al Sole La sensazione che in molti hanno è che questa scelta sia stata presa per coprire qualcuno. Lo sconforto generale presto si ...