Traffico Roma del 21-04-2021 ore 10:00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma dalla redazione incolonnamenti per Traffico sul grande raccordo anulare di Roma dalla diramazione Roma sud della via Ardeatina mentre sull’altra turbano della A24 dal raccordo anulare fino alla tangenziale est e in città alle porte di Roma simile a un incidente via Tiburtina in prossimità di via Castel Madama rallentamenti per un altro incidente ancora in via di Grotta Perfetta all’altezza di via Calderon della Barca dall’altra parte del raccordo anulare Si segnala sulla via Aurelia Traffico rallentato a causa di un incidente tra via di Brava e via Aurelia Antica in direzione del centro città rallentamenti permangono sul Celeste dargli delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni Sulla via ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverdedalla redazione incolonnamenti persul grande raccordo anulare didalla diramazionesud della via Ardeatina mentre sull’altra turbano della A24 dal raccordo anulare fino alla tangenziale est e in città alle porte disimile a un incidente via Tiburtina in prossimità di via Castel Madama rallentamenti per un altro incidente ancora in via di Grotta Perfetta all’altezza di via Calderon della Barca dall’altra parte del raccordo anulare Si segnala sulla via Aureliarallentato a causa di un incidente tra via di Brava e via Aurelia Antica in direzione del centro città rallentamenti permangono sul Celeste dargli delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense verso San Giovanni Sulla via ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) in uscita in direzione da Bo… - VAIstradeanas : 10:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI -