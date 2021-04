Tifosi allo stadio: posticipato il rientro: via libera a partire dall’1 giugno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Niente Tifosi per il finale di campionato Niente Tifosi per questo finale di campionato. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il Governo ha posticipato all’1 giugno la partecipazione agli eventi sportivi per il pubblico e sempre nelle regioni in zona gialla. Inizialmente i Tifosi potevano assistere agli eventi a partire dal 26 aprile e solo per le regioni in zona gialla. Ora se ne parlerà direttamente per l’inizio della prossima stagione. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nienteper il finale di campionato Nienteper questo finale di campionato. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il Governo haall’1la partecipazione agli eventi sportivi per il pubblico e sempre nelle regioni in zona gialla. Inizialmente ipotevano assistere agli eventi adal 26 aprile e solo per le regioni in zona gialla. Ora se ne parlerà direttamente per l’inizio della prossima stagione. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - sechesi : Al Chelsea la protesta dei tifosi contro la #Superlega ha costretto Cech a chiedere di far entrare il pullman allo… - fanpage : Tifosi del Chelsea in massa per dire no alla #SuperLega - AntonioLaTrip11 : @RobertoRenga Sento dire 'Il calcio torni ai tifosi' come un mantra. Ma quali tifosi? Quelli che foraggiano il sist… - Falloutnatbot : @sportmediaset Non mi pare proprio che in italia siano favorevoli, tifosi della juve davanto allo stadium per protestare -