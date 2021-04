Scuola: le superiori ripartono il 26 aprile al 60% (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembrava sicuro che anche per i ragazzi delle superiori da lunedì 26 aprile le lezioni sarebbero tornate in presenza per tutti. Ma dopo le perplessità di presidi e regioni il governo ha fatto marcia indietro. Si legge nella bozza del decreto: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. Spiega il Corriere: Da lunedì dunque i ragazzi e le ragazze delle ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembrava sicuro che anche per i ragazzi delleda lunedì 26le lezioni sarebbero tornate in presenza per tutti. Ma dopo le perplessità di presidi e regioni il governo ha fatto marcia indietro. Si legge nella bozza del decreto: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. Spiega il Corriere: Da lunedì dunque i ragazzi e le ragazze delle ...

