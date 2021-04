Scontro nel governo sul coprifuoco | la Lega non vota il decreto riaperture | “Restrizioni illogiche”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dl Covid,nelsul: lasi astiene in Cdm Ènelsul Dl Covid: i ministri della, infatti, hanno annunciato il voto di astensione nel Consiglio dei Ministri, attualmente in corso, a causa dell’orario dele di alcuneritenute dal Carroccio “”. Secondo quanto è emerso, infatti, il Cdm è iniziato con un’ora di ritardo (alle 18 anziché alle 17) perchée Italia Viva in una riunione informale con il premier Mario Draghi chiedevano di spostare l’orario deldi un’ora, ovvero a partire dalle 23. Il presidente del Consiglio, però, non ha accolto la richiesta dei due partiti ed ha confermato il ...