Salgono le quotazione di Viola Davis e Frances McDormand Mentre quelle di Vanessa Kirby sono bassissime Chi è la vostra preferita?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’annata problematica per il cinema, gli Oscar 2021 si preannunciano più imprevedibili del previsto. Specialmente per quanto riguardo la categoria Miglior attrice protagonista. A differenza del 2020, con la vittoria scontata di Renée Zellweger, quest’anno è più che mai difficile prevedere una favorita certa. Come mai? Oscar 2021: la cinquina delle migliori attrici protagoniste guarda le foto Perché i quattro premi chepreludio e termometro per gli Academy Award – Golden Globe, Critics Choice, SAG e Bafta –andati a quattro interpreti diverse. ...