Ragazzina violentata a Lignano | condanna a 2 anni e 8 mesi per un responsabile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Tribunale per i Minorenni di Trieste hato a 2e 8di reclusione un adolescente accusato di violenza sessuale nei confronti di una 15enne, avvenuta la notte dello scorso Ferragosto aSabbiadoro. Per un altro adolescente a processo è stata concessa la messa alla prova. Il processo si è svolto, su richiesta degli imputati, con il rito abbreviato, che comporta lo sconto di pena di un terzo e la rinuncia al dibattimento. Il processo è stato deciso sulla base delle indagini preliminari condotte dalla Squadra mobile di Udine e dirette dalla Procura per i minorenni di Trieste.Nelle prime ore del 16 agosto, subito dopo la violenza denunciata da unaveneta in vacanza nella località balneare, i due minorenni, ospiti di una comunità del milanese in vacanza, erano stati ...