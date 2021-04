Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio, le ultime novità (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di piscine e palestre. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelle ultime ore si sente parlare di una possibile ripartenza a maggio, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese di maggio sia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio che palestre e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

andy_black_0 : @meandmyself375 @TanRiddle2 Esattamente, riaprono quando chiaramente non possono permetterselo pronti a scaricarci la colpa - catboyluna : ma in che senso riaprono le scuole quando i trasporti fanno schifo e si rifiutano di far vaccinare i giovani ma son… - moneypuntoit : ?? Quando riaprono palestre e piscine: cosa dice il nuovo decreto ?? - infoitsalute : Quando riaprono palestre e piscine: cosa dice il nuovo decreto - _Furiaceca : -Varriale è uno di quei tifosi che quando perde parla male degli altri. -Se perde nn risponde ai tweet e sparisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Zona gialla, dai ristoranti al cinema allo sport: le nuove regole SPOSTAMENTI Riprendono gli spostamenti tra le Regioni gialle (e bianche, quando ci saranno), ... RISTORANTI E LOCALI Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena 'con consumo al ...

Tornano zone gialle, nuove regole Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena 'con consumo al tavolo ... Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle ...

Quando riaprono palestre e piscine: cosa dice il nuovo decreto Money.it Confermato il coprifuoco alle 22: no del Governo alla richiesta delle Regioni di spostarlo di un'ora Il governo ha confermato che il coprifuoco resterà alle 22 e che, almeno per il momento, le richieste della Lega e di tanti presidenti di Regione non verranno accolte.

Londra, quando il supermercato diventa design Per cinque giorni lo shop del Design Museum di Londra si traformerà in un piccolo supermercato che venderà prodotti essenziali disegnati da artisti emergenti.

