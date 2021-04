Ponte Morandi, i parenti delle vittime: “Memoriale sia finanziato solo con soldi pubblici. Stato deve dare rispetto ai nostri morti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Per noi sarà fondamentale che il Memoriale sia finanziato e sostenuto da soldi pubblici, e che lo Stato si faccia carico della ricerca della giustizia come della ricerca della memoria per evitare che possano ripetersi tragedie come quella che abbiamo vissuto quel giorno”. È l’appello della portavoce del Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, Egle Possetti, che oggi, insieme al consigliere comunale di opposizione Stefano Giordano, ha presentato il bando dell’Accademia di Belle Arti di Genova destinato agli studenti, per ideare un’opera d’arte da inserire nel “Parco della Memoria” ancora in fase di progettazione da parte dello Studio Boeri. Proposta fatta propria all’unanimità dal consiglio comunale. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Per noi sarà fondamentale che ilsiae sostenuto da, e che losi faccia carico della ricerca della giustizia come della ricerca della memoria per evitare che possano ripetersi tragedie come quella che abbiamo vissuto quel giorno”. È l’appello della portavoce del Comitato deidel, Egle Possetti, che oggi, insieme al consigliere comunale di opposizione Stefano Giordano, ha presentato il bando dell’Accademia di Belle Arti di Genova destinato agli studenti, per ideare un’opera d’arte da inserire nel “Parco della Memoria” ancora in fase di progettazione da parte dello Studio Boeri. Proposta fatta propria all’unanimità dal consiglio comunale. “La ...

