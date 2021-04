"Perché lui non ha sofferto". Il ristoratore umilia Landini: scena raggelante in studio | Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) A DiMartedì su La7 parla Biagio Passaro di #Ioapro e dà voce alla protesta dei ristoratori, insoddisfatti delle misure che prevedono graduali aperture dal 26 aprile. "La maggior parte di loro non ha spazi all'aperto. I ristori non ci aiutano abbastanza, è come se un dipendente che prende 1.500 euro al mese, per un anno non ricevesse stipendio e poi gli dessero un ristoro di 60 euro". Duro lo scontro con il segretario della Cgil Maurizio Landini, che sulle aperture la vede in maniera opposta: "Ci sono ancora tanti morti, siamo in ritardo coi vaccini: la prudenza è importante, con le aperture non deve passare il messaggio che abbiamo risolto i problemi. Non possiamo correre il rischio di riaprire per chiudere tra 15 giorni Perché sarebbe drammatico". Replica di Passaro: "Landini dice questo Perché non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A DiMartedì su La7 parla Biagio Passaro di #Ioapro e dà voce alla protesta dei ristoratori, insoddisfatti delle misure che prevedono graduali aperture dal 26 aprile. "La maggior parte di loro non ha spazi all'aperto. I ristori non ci aiutano abbastanza, è come se un dipendente che prende 1.500 euro al mese, per un anno non ricevesse stipendio e poi gli dessero un ristoro di 60 euro". Duro lo scontro con il segretario della Cgil Maurizio, che sulle aperture la vede in maniera opposta: "Ci sono ancora tanti morti, siamo in ritardo coi vaccini: la prudenza è importante, con le aperture non deve passare il messaggio che abbiamo risolto i problemi. Non possiamo correre il rischio di riaprire per chiudere tra 15 giornisarebbe drammatico". Replica di Passaro: "dice questonon è ...

