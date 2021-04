Martedì 20 Aprile 2021 – 317ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Ora inizio: 16:32 L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl 1721-B, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Il relatore, sen. Stefano (PD), ha riferito sul testo di 29 articoli, che recepisce 39 direttive, dettando principi e criteri per 18 direttive, e adegua l’ordinamento nazionale a 16 regolamenti. Nell’elenco delle direttive la Camera ha introdotto anche quella sul rafforzamento del principio di presunzione di innocenza. Per quanto riguarda l’articolo 14, in materia di sanità animale, il Gruppo della Lega ha sollevato un problema rispetto alla vendita di fauna esotica e si è convenuto di approvare un provvedimento specifico. Alla discussione hanno partecipato i ...

Advertising

raicinque : La tormentata storia d’amore tra Kurt Cobain e Courtney Love ricostruita nel film del pluripremiato regista Mike Br… - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - RaiDue : ?? BREAKING NEWS ?? @valeriolundini e @FanelliEmanuela stanno tornando con #UnaPezzaDiLundini. Da martedì 20 aprile a… - CameraOpen : Per tutto il mese di aprile lo sportello camerale di #Borgosesia sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì, m… - LazioInnova : ??È online il nuovo numero della #newsletter di #LazioInnova ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì Aprile

3bmeteo

E' successo a Primo Appuntamento, un vero colpo di scena: ha sorpreso proprio tutti, avete visto cosa è accaduto? Ieri sera,20, è andata in onda l'ultima puntata del tanto seguito programma televisivo, Primo Appuntamento. Tale format prevede l'incontro in un ristorante di persone non conosciute, che si ...20/04/2021 Aziende : (Fino a giovedì 22/04/2021) Esprinet - Appuntamento: Partecipazione all'evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IR Mercoledì 21/04/2021 Appuntamenti : Bank of ...