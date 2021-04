LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Ora ci avviciniamo rapidamente alla conclusione della prima suddivisione, al corpo libero Cardoso è la migliore con 11.433. 10.20 Doppia caduta di Elena Gerasimova! 11.600 (5.5). Inizio disastroso per le due russe alla trave… 10.17 Gravissimo errore di Vladislava Urazova. Il potenziale fenomeno russo si ferrma a 13.033 (5.6) alla trave. 10.16 Le due azzurre si stanno invece preparando per la prossima rotazione alla trave, occorrerà aspettare qualche minuto. 10.14 Tra poco le due russe alla trave, esercizi da seguire in ottica pass olimpico. 10.12 Arriva già una pessima notizia perché la svedese Jonna Adlerteg stampa 14.000 (6.0 il D Score) e sopravanza le due azzurre alle parallele. Sarà una giornata in apnea per sperare di entrare in finale, missione comunque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Ora ci avviciniamo rapidamente alla conclusione della prima suddivisione, al corpo libero Cardoso è la migliore con 11.433. 10.20 Doppia caduta di Elena Gerasimova! 11.600 (5.5). Inizio disastroso per le due russe alla trave… 10.17 Gravissimo errore di Vladislava Urazova. Il potenziale fenomeno russo si ferrma a 13.033 (5.6) alla trave. 10.16 Le due azzurre si stanno invece preparando per la prossima rotazione alla trave, occorrerà aspettare qualche minuto. 10.14 Tra poco le due russe alla trave, esercizi da seguire in ottica pass olimpico. 10.12 Arriva già una pessima notizia perché la svedese Jonna Adlerteg stampa 14.000 (6.0 il D Score) e sopravanza le due azzurreparle. Sarà una giornata in apnea per sperare di entrare in finale, missione comunque ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato in gara alle 10.00 caccia alle Finali -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia sogna il pass olimpico con Ferrari e Maggio. Villa e D’… - OMGmyheartuu : ah ho dormito un po' e intanto Changbin ha iniziato una live, poi sono andata in biblioteca e adesso devo fare ginn… -