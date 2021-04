"Io certe cose non le voto". Terremoto-Salvini prima del CdM: un pesantissimo "pizzino" a Draghi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 aprile, si preannuncia infuocato. La bozza del nuovo decreto legge sul Covid che regola le riaperture graduali dal 26 aprile e proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio sembra incontrare il favore di tutte le parti in causa, a partire dalle Regioni, ma è il coprifuoco ad alimentare tensioni. Roberto Speranza non ha alcuna intenzione di cedere sull'inutile serrata notturna attualmente in vigore dalle 22 alle 5, nonostante anche il Comitato tecnico scientifico lo abbia abbandonato, facendo sapere di non essere mai stato consultato su questo specifico aspetto, che è sempre stato legato a una decisione politica. Intervenuto alla maratona di Confedilizia per la libertà, Matteo Salvini ha annunciato battaglia sul coprifuoco e non solo: “Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 aprile, si preannuncia infuocato. La bozza del nuovo decreto legge sul Covid che regola le riaperture graduali dal 26 aprile e proroga lo stato di emergenza fino al 31 luglio sembra incontrare il favore di tutte le parti in causa, a partire dalle Regioni, ma è il coprifuoco ad alimentare tensioni. Roberto Speranza non ha alcuna intenzione di cedere sull'inutile serrata notturna attualmente in vigore dalle 22 alle 5, nonostante anche il Comitato tecnico scientifico lo abbia abbandonato, facendo sapere di non essere mai stato consultato su questo specifico aspetto, che è sempre stato legato a una decisione politica. Intervenuto alla maratona di Confedilizia per la libertà, Matteoha annunciato battaglia sul coprifuoco e non solo: “Estensione dell'orario per uscire la sera e riapertura di ...

Advertising

CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - FBiasin : #Neymar è fortissimo, per carità, ma è facile fare certe cose in #Champions: in Terza Categoria non finirebbe una partita. #PSGBayern - spaziprovvisori : Invece in certe analisi- sapientissime per carità- intravedo il rischio di condurre alla conclusione: 'la storia se… - orahounbelnick : @aleferm71 Ma i tifosi contano, in Inghilterra c'è stata insurrezione, se i giocatori scrivono certe cose evidentem… - leleunz77719427 : @Secipenso Guarda ti ringrazio per avermi fatto notare l'errore, mi scappa di scrivere velocemente e salvare in boz… -