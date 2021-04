Flick prossimo ct della Germania? Kimmich: “Me lo auguro” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hans Flick ha ormai comunicato il suo addio dalla panchina del Bayern Monaco. In Germania si vanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero come ct della Germania al posto di Low. Intervistato da Kicker, il centrocampista del Bayern Joshua Kimmich ha dichiarato: “Per noi è stata una sorpresa l’annuncio di Flick riguardo all’addio alla squadra. Se ci sarà la possibilità, mi auguro che Flick possa diventare il ct della Germania in estate”. Foto: Twitter Bayern Moanco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Hansha ormai comunicato il suo addio dalla panchina del Bayern Monaco. Insi vanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero come ctal posto di Low. Intervistato da Kicker, il centrocampista del Bayern Joshuaha dichiarato: “Per noi è stata una sorpresa l’annuncio diriguardo all’addio alla squadra. Se ci sarà la possibilità, michepossa diventare il ctin estate”. Foto: Twitter Bayern Moanco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

