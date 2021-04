Esame Avvocati | Avviso per i candidati

Advertising

marcodimaio : Col voto della #Camera, come ha spiegato per @ItaliaViva il collega @FerriCosimo, abbiamo dato una risposta certa a… - dirittoitaliano : RT @minGiustizia: #Esameavvocato, entro le ore 23.59 di sabato 24/04/2021, ogni candidato, accedendo all'area personale, dovrà scegliere le… - minGiustizia : #Esameavvocato, entro le ore 23.59 di sabato 24/04/2021, ogni candidato, accedendo all'area personale, dovrà scegli… - StudioCanu : Esame avvocati: le linee guida del Ministero - StudioCanu : Esame avvocati: le linee guida del Ministero -

Ultime Notizie dalla rete : Esame Avvocati

Il Sole 24 ORE

Si segnala, in particolare, che entro le ore 23.59 di sabato 24 aprile, ciascun candidato, che intenda svolgere l', dovrà accedere all'area personale, usando le credenziali in suo possesso, per ...I famigliari della donna deceduta sono assistiti dagliClaudio Lombardi e Luca Gentili. L'... è scritto nell'firmato dal medico legale Sergio Scalise Pantuso.Esclusi dal primo orale le leggi speciali del Codice penale e del Codice civile e il Libro V e VI del Codice civile.Il 27 maggio l’ex infermiera tornerà in aula dopo l’annullamento dell’assoluzione: è accusata dell’omicidio di una paziente ...