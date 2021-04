Ecco che cosa accadrà adesso a Milan, Juventus e Inter (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la debacle del progetto Super League Juventus, Inter e Milan hanno per diverse ragioni motivi per cui essere preoccupati. Agnelli ne esce con le ossa rotta, Suning ha perso una grande occasione e il Diavolo dovrà vedersela con l'ex Boban Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la debacle del progetto Super Leaguehanno per diverse ragioni motivi per cui essere preoccupati. Agnelli ne esce con le ossa rotta, Suning ha perso una grande occasione e il Diavolo dovrà vedersela con l'ex Boban

Advertising

borghi_claudio : Ed ecco che, come era facile immaginare, la questione #Grillo arriva nelle dichiarazioni di inizio seduta qui alla Camera. - NicolaPorro : #Grillo si sveglia garantista adesso che alla sbarra rischia di finirci il figlio. Ma dove sono finite le femminist… - ladyonorato : Già si sapeva, ma qui ci sono ulteriori conferme. - DaddyMyAngel : @demetriashair_ Ah ecco, grazie mille per queste spiegazioni! allora buona fortuna per il dottorato che vuoi fare ?? - loveleesnake : @odradafake Ecco un altro che non sa giocare -