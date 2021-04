Covid Germania, altri 25mila contagi: restrizioni in Parlamento (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ‘freno di emergenza’ anti-Covid in Germania approda in Parlamento a Berlino, mentre circa 25mila nuovi casi di contagio sono stati registrati nel paese nelle ultime 24 ore. Le nuove misure – formulate per l’intero territorio nazionale di fronte all’aumento di contagi, che dall’inizio della pandemia hanno raggiunto i 3,2 milioni di casi circa – entrerebbero in vigore in un determinato distretto o territorio dove si registri un’incidenza settimanale superiore ai 100 casi per 100mila abitanti per tre giorni consecutivi. A quel punto scatterebbe il coprifuoco notturno, la chiusura di gran parte dei negozi, il limite nel numero di persone che si possono riunire, in pratica un esterno per ogni nucleo familiare escluso chi ha meno di 14 anni. Se l’incidenza salisse sopra i 165 le scuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il ‘freno di emergenza’ anti-inapproda ina Berlino, mentre circanuovi casi dio sono stati registrati nel paese nelle ultime 24 ore. Le nuove misure – formulate per l’intero territorio nazionale di fronte all’aumento di, che dall’inizio della pandemia hanno raggiunto i 3,2 milioni di casi circa – entrerebbero in vigore in un determinato distretto o territorio dove si registri un’incidenza settimanale superiore ai 100 casi per 100mila abitanti per tre giorni consecutivi. A quel punto scatterebbe il coprifuoco notturno, la chiusura di gran parte dei negozi, il limite nel numero di persone che si possono riunire, in pratica un esterno per ogni nucleo familiare escluso chi ha meno di 14 anni. Se l’incidenza salisse sopra i 165 le scuole ...

