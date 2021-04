Covid | Fontana | da maggio screening scolastici con test salivari università di Milano

(Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) – A partire “da, la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico imolecolari frutto di una sperimentazione attuata dall’degli studi di”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio.Questi, spiega, sono “meno invasivi e più semplici da utilizzare e hanno la stessa validità del tampone nasofaringeo molecolare”. Pertanto “ci consentiranno di attuare un monitoraggio ancora più accurato della diffusione del virus, senza la necessità di impiegare personale sanitario, che potrà dedicarsi alla campagna vaccinale e alla cura dei pazienti ricoverati e non negli ospedali”. L'articolo CalcioWeb.

Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. MILANO – "Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del nuovo vaccino Johnson and Johnson. Più vaccini riceviamo, ..."Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano". Questo l'annuncio di Attilio Fontana ch ...