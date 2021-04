**Covid: chef Tomei, ‘su riaperture necessarie regole che non contraddicano realtà’** (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

LeFonti_Group : Costretto a chiudere uno dei suoi ristoranti per la pandemia Covid-19, lo chef #FilippoLaMantia è stato con noi que… - TV7Benevento : **Covid: chef Tomei, ‘su riaperture necessarie regole che non contraddicano realtà’**... - scigratis : ?? STORIE DI MONTAGNA | La saga dei Compagnoni, 6 maestri di sci che per il Covid si sono reinventati chef e baby-s… - maxcassani : Da maestri di sci a camerieri in albergo. Il Covid ha comportato anche questo. La mia storia oggi su @LaStampa?… - Marilenapas : RT @eziomauro: Covid e riaperture, sit-in enogastronomico degli chef stellati sotto casa di Draghi in Umbria. Vissani: 'I ristoranti all'ap… -