Coronavirus, i dati del 21 aprile: i nuovi positivi a Monza e Brianza sono 162, in Lombardia 72 decessi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 21 aprile 2021: sono +162 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono +2.095 in Lombardia con 49.417 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,2%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 212021:+162 ie in+2.095 incon 49.417 tamponi effettuati e un tasso dità del 4,2%.

