Concorso per titoli scuola militare Douhet, classe di concorso AB-24: scadenza 30 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) concorso - per titoli - per il conferimento di n. 1 cattedra di insegnamento (18 ore settimanali) per Lingua e cultura straniera - Inglese (classe di concorso AB-24, Liceo Classico e Scientifico) presso la scuola militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022 con scadenza il 30 aprile 2021 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021)- per- per il conferimento di n. 1 cattedra di insegnamento (18 ore settimanali) per Lingua e cultura straniera - Inglese (diAB-24, Liceo Classico e Scientifico) presso laAeronautica “G.” di Firenze, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022 conil 302021 L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Interrogato Ciro Grillo, il 21enne figlio del fondatore del M5s indagato, in concorso con suoi tre amici, per vio… - Novara_e_Varese : RT @varesenews: Giornata della Terra, un concorso per le scuole di Busto Arsizio: “5 mila euro a chi saprà innovare” - lecodelsud : Concorso per formazione in Medicina generale in #Sicilia. Cambio di assegnazione delle sedi d’esame #21aprile - varesenews : Giornata della Terra, un concorso per le scuole di Busto Arsizio: “5 mila euro a chi saprà innovare” - in_sanitas : <b>Concorso per formazione in Medicina generale, cambio di assegnazione delle sedi d'esame</b> - Riorganizzata in S… -