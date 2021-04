Circolo Sferracavallo e Adecco insieme per promuovere i valori dello sport

(Di mercoledì 21 aprile 2021) TheGroup, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha stretto una partnership con ilVelico(Palermo) con l’obiettivo di sostenere l’attività agonistica nel campo della vela in programma per la stagioneiva 2021/2023. L’accordo conferma ancora una volta l’impegno del Gruppoa supporto del mondoe dellazzazione dei talentiivi, inserendosi in una lunga lista di partnership con entiivi che hanno caratterizzato l’attività del Gruppo nelle ultime decadi, come la recente collaborazione con Fondazione Cortina 2021 che ha visto TheGroup HR Partner dell’iniziativa. La partnership tra il ...

