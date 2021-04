Appena nata | la Super League è già spacciata Ma non molla L' Inter verso il ritiro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Fallisce il progetto di secessione di dodici blasonati club calcistici che volevano creare unaalla quale accedere di diritto e senza qualificazioni. Con l'ufficializzazione deldelle 6 squadre inglesi che avrebbero dovuto comporre metà della compagine, di fatto si tratterebbe di un campionato italo-spagnolo con in campo solo Juventus,, Milan, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Anzi, forse solo cinque, perché fonti vicine all'hanno fatto sapere nella notte che alla luce delle ultime evoluzioni, il progetto dellalega non è più ritenuto d'esse dal club nerazzurro allo stato attuale. Ma nonostante la debacle, le societàstiti nonno e assicurano che i piani restano in ...

Advertising

SuperlegaOut : La Super League appena nata è già finita - vittttoriaaa : RT @_iisaaabel: Haters: “sangiovanni sta con Giulia solo per hype” Sangiovanni che voleva troncare la loro relazione appena nata perché :”… - cesco_visco : RT @neXtquotidiano: La #SuperLeague appena nata è già finita - neXtquotidiano : La #SuperLeague appena nata è già finita - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Appena nata, la Super League è già spacciata. Ma non molla -

Ultime Notizie dalla rete : Appena nata

AGI - Agenzia Italia

Dunque,è arrivata la tremenda spallata della pandemia , il pallone si è ritrovato a ... Così, èla Superlega.Sembrava una rissa da stradaper motivi banali. E fu così violenta che solo per caso non perse la vita un ragazzo. In realtà,... sul marciapiede, ci sono due giovani: uno haaccompagnato a ...La Superlega è già finita. Prima di nascere davvero. Questa era la sensazione forte e inequivocabile ieri sera, al momento di andare in stampa, quando i 12 club fondatori avevano appena concluso una d ...Se davvero salta la Superlega, bisogna provare a ripartire dalla passione popolare trascurata e vilipesa Nemmeno il colonnello Tejero aveva fatto una figura simile. Ve lo ricordate quel marmittone del ...