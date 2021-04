Andrea Agnelli e le interviste sui cartacei che invecchiano malissimo dopo nemmeno 10 ore

(Di mercoledì 21 aprile 2021) È come seavesse smentito se stesso. È questa la sensazione che il lettore dei giornali ha avuto questa mattina. Il presidente della Juventus ha rilasciatoesclusive a Repubblica e Corriere dello Sport, addirittura prima – per evidenti ragioni orarie – della riunione notturna dei rappresentanti dei 12 club che avevano dato vita, in maniera improvvida, alla Super Lega europea. Già questa mattina, alla luce dei fatti emersi dal meeting, alcuni passaggi di questesembravano obsoleti. Ma è intorno alle 11.30 del 21 aprile – a meno di 10 ore dalla stampa dei giornali– che questo contenuto è stato letteralmente superato a destra. Mentre nellea Repubblica e Corriere dello Sport, infatti,si era detto ...

TORINO - Anche la Juventus rinuncia alla Superlega. Lo ha rivelato il presidente bianconero, interpellato dalla Reuters, rispondendo alla domanda se fosse intenzionato ad andare avanti con il progetto: " Per essere franco e onesto no, evidentemente non è il caso - le parole ...Il progetto della Superlega non esiste più senza i club inglesi. Lo ammette alla France Presse l'entourage del presidente della Juventus. Parole confermate all'ANSA da un portavoce dello stesso. In una intervista a Repubblica pubblicata oggi, lo stesso presidente della Juve aveva detto: ″ Fra i nostri club ...Superlega, Agnelli: "Non si può andare avanti". Calcio - Dopo l’uscita di scena dei club inglesi, il progetto si sgretola - La Juve crolla in borsa ...Un poster in cui Andrea Agnelli – presidente della Juventus – impugna un coltello bucando un pallone. È questa la reazione alla notizia della creazione della Superlega di Laika.