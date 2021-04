Ancora nuvole e qualche pioggia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo oggi, mercoledì, e nei rpossimi giorni. ANALISI GENERALE La circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua ad essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa, determinando un po’ di instabilità anche sulla Lombardia e il passaggio di un debole sistema nuvoloso nella giornata di mercoledì. Da giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola, prevalentemente innocua, anche nella seconda parte della settimana. Le temperature subiranno un calo nella giornata mercoledì nei valori massimi a causa della maggiore copertura nuvolosa, mentre da giovedì i valori pomeridiani si porteranno vicine ai 20 gradi per alcuni giorni. Mercoledì 21 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo oggi, mercoledì, e nei rpossimi giorni. ANALISI GENERALE La circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua ad essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa, determinando un po’ di instabilità anche sulla Lombardia e il passaggio di un debole sistema nuvoloso nella giornata di mercoledì. Da giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia, anche se non mancherà il passaggio dinuvola, prevalentemente innocua, anche nella seconda parte della settimana. Le temperature subiranno un calo nella giornata mercoledì nei valori massimi a causa della maggiore copertura nuvolosa, mentre da giovedì i valori pomeridiani si porteranno vicine ai 20 gradi per alcuni giorni. Mercoledì 21 ...

