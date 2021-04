Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE, SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE FIRENZE, CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE ...