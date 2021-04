Uefa, Gravina eletto nel Comitato Esecutivo (Di martedì 20 aprile 2021) E l’Italia festeggia anche la conferma di Evelina Christillin, rieletta come membro femminile del Consiglio FIFA con 33 preferenze su 55 Leggi su itasportpress (Di martedì 20 aprile 2021) E l’Italia festeggia anche la conferma di Evelina Christillin, rieletta come membro femminile del Consiglio FIFA con 33 preferenze su 55

Advertising

capuanogio : Il presidente della #Figc #Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo #Uefa con 53 voti - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - capuanogio : ?? Via libera del Governo alla #Figc per garantire la riapertura al 25% della capienza dello stadio #Olimpico per l… - zazoomblog : Gravina orgoglioso del voto Uefa riconoscimento a Figc - #Gravina #orgoglioso #riconoscimento - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - FIGC, il presidente Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo UEFA -