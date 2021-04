Ue: Senato approva definitivamente legge delegazione europea (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Con 215 voti a favore, 19 contrari e un astenuto il Senato ha approvato definitivamente la legge di delegazione europea, che conferisce al governo la delega per il recepimento di 39 direttive europee e contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Il provvedimento era tornato a palazzo Madama, dopo che la Camera aveva inserito la direttiva sulla presunzione di innocenza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Con 215 voti a favore, 19 contrari e un astenuto ilhatoladi, che conferisce al governo la delega per il recepimento di 39 direttive europee e contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Il provvedimento era tornato a palazzo Madama, dopo che la Camera aveva inserito la direttiva sulla presunzione di innocenza.

