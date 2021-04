Superlega, Zamparini: “Presidenti un branco di cretini, anche Agnelli. Dybala? Il Napoli mi offrì Jorginho e 30 milioni” (Di martedì 20 aprile 2021) Superlega? Lo sport è lealtà, trascende da tutto questo.Così Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo intervenuto in merito all’istituzione della nuova Superlega da parte dei più forti e importanti top club europei. Tra questi anche Juventus, Milan e Inter, che rientrano tra le società fondatrici della nuova competizione e avranno accesso annuale garantito proprio a quest'ultima. L'imprenditore friulano ha commentato con queste parole la creazione di tale torneo, menzionando anche la bruta volontà dei Presidenti di sfuggire alle norme imposte da UEFA e FIFA: "La Superlega è una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport. Lo sport è lealtà. Questi Presidenti sono un branco di cretini. Sì, ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021)? Lo sport è lealtà, trascende da tutto questo.Così Maurizio, ex presidente del Palermo intervenuto in merito all’istituzione della nuovada parte dei più forti e importanti top club europei. Tra questiJuventus, Milan e Inter, che rientrano tra le società fondatrici della nuova competizione e avranno accesso annuale garantito proprio a quest'ultima. L'imprenditore friulano ha commentato con queste parole la creazione di tale torneo, menzionandola bruta volontà deidi sfuggire alle norme imposte da UEFA e FIFA: "Laè una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport. Lo sport è lealtà. Questisono undi. Sì, ...

