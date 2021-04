Superlega, l’Inter rischia lo scudetto: come può cambiare la classifica del campionato di Serie A (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita della Superlega ha scatenato un vero e proprio polverone. Si tratta di una competizione in grado di favorire soprattutto le grandi squadre, mentre i campionati e la Champions League rischiano di perdere interesse. Le squadre certe di partecipare sono Juventus, Inter e Milan ed il presidente Florentino Perez ha aperto le porte anche a Roma e Napoli. La Uefa minaccia sanzioni pesantissime per i club partecipanti, ovvero l’esclusione da tutte le competizioni nazionali, europee e mondiali ed in più potrebbe essere negata ai calciatori la possibilità di rappresentare le nazionali. Anche in Serie A la tensione è altissima con alcuni club che avrebbero chiesto l’esclusione dal campionato delle tre squadre. Juve, Milan e Inter in Superlega: Atalanta, Verona e Cagliari chiedono l’esclusione dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) La nascita dellaha scatenato un vero e proprio polverone. Si tratta di una competizione in grado di favorire soprattutto le grandi squadre, mentre i campionati e la Champions Leagueno di perdere interesse. Le squadre certe di partecipare sono Juventus, Inter e Milan ed il presidente Florentino Perez ha aperto le porte anche a Roma e Napoli. La Uefa minaccia sanzioni pesantissime per i club partecipanti, ovvero l’esclusione da tutte le competizioni nazionali, europee e mondiali ed in più potrebbe essere negata ai calciatori la possibilità di rappresentare le nazionali. Anche inA la tensione è altissima con alcuni club che avrebbero chiesto l’esclusione daldelle tre squadre. Juve, Milan e Inter in: Atalanta, Verona e Cagliari chiedono l’esclusione dalla ...

