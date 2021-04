Superlega | accade l’impensabile | tutti i club inglesi fanno un passo indietro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos, Manchester City ufficialmente out: il comunicato delNon si placano le voci attorno alla nota competizione che potrebbe rivoluzione il modo di concepire il calcio. Nelle ultime ore c’è stata una profonda spaccatura tra chi è a favore e chi è contrario. Crepa che sarà, con ogni probabilità, molto difficile da risanare. Secondo alcuni media- oltre all'ufficialità del Manchester City- anche Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal sarebbero uscite dalla. Secondo quanto riportato dalla BBC a breve uscirannoi comunicati ufficiali dei. Seguiranno aggiornamenti..caption id="attachment 938377" align="alignnone" width="1024" MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 01: Brahim Diaz of ...

Advertising

VitoVerdecchia : @CucchiRiccardo Stasera va in scena disfatta#superlega che alla fine sembra sarà loop REALJUVE JUVEREAL e come semp… - zazoomblog : Superlega accade l’impensabile: Manchester United Manchester City e Arsenal pronte lasciare - #Superlega #accade… - Mediagol : Superlega, accade l'impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte lasciare… - BEPPESARNO : @p333dr0 @frankam142 E cosa c'entra questo con la Superlega? Che dei ricchi si vogliano fare il loro campionato che… - paoloigna1 : Vediamo che accade...#Superlega, il fronte inglese si spacca: 'Il #Chelsea e il #ManchesterCity lasciano'… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega accade

Mediagol.it

... come cambia la Champions League 09.50 -, guida al nuovo format: come funziona 09.30 -, guida alle squadre partecipanti: cosaai campionati SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI...detto tante cose contro la, ma sono 20 anni che bisognerebbe attuare una riforma dei campionati e sono 20 anni che le grandi squadre sopportano i costi di tutto il calcio. Ciònon ...Dall'Inghilterra fonti autorevoli svelano che il Chelsea e il Manchester City vogliono già lasciare la Superlega. Colpo di scena inatteso.Il Manchester City si è ufficialmente ritirato. Chelsea, Arsenal, Manchester United verso l'addio al progetto. Barça in forse (ma decidono i soci). I giocatori del Liverpool: "Non ci piace". Premier J ...