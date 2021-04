Spostamenti tra regioni, ristoranti, coprifuoco: le novità in arrivo dal 26 aprile (Di martedì 20 aprile 2021) In attesa che arrivi il “pass” per gli Spostamenti su tutto il territorio nazionale, dal 26 aprile tra regioni rosse e arancioni sarà possibile muoversi solo con autocertificazione. Al documento dovrà essere allegato un attestato che dimostri di essersi sottoposti a vaccino, di essere risultati negativi al tampone nelle 48 ore precedenti o di essere guarito dal Covid-19. Le altre misure saranno discusse oggi nell’incontro tra governo e regioni e nel corso della cabina di regia di domani, ma il tema delle graduali riaperture annunciate dal premier Mario Draghi nell’ultima conferenza stampa spacca la maggioranza: i governatori del centro destra e alcuni esponenti di Italia viva vorrebbero posticipare il coprifuoco alle 23 e anticipare al 15 maggio la riapertura dei ristoranti al chiuso ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) In attesa che arrivi il “pass” per glisu tutto il territorio nazionale, dal 26trarosse e arancioni sarà possibile muoversi solo con autocertificazione. Al documento dovrà essere allegato un attestato che dimostri di essersi sottoposti a vaccino, di essere risultati negativi al tampone nelle 48 ore precedenti o di essere guarito dal Covid-19. Le altre misure saranno discusse oggi nell’incontro tra governo ee nel corso della cabina di regia di domani, ma il tema delle graduali riaperture annunciate dal premier Mario Draghi nell’ultima conferenza stampa spacca la maggioranza: i governatori del centro destra e alcuni esponenti di Italia viva vorrebbero posticipare ilalle 23 e anticipare al 15 maggio la riapertura deial chiuso ...

