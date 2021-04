Spaccio ' in smartworking' durante l' affidamento in prova | arrestato

(Di martedì 20 aprile 2021) Non poteva uscire di casa, se non poche ore al mattino, perché sottoposto all'in. Così si è ingegnato e ha ideato un metodo per riuscire a distribuire droga 'in smart working'. È ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio smartworking

ChietiToday

Non poteva uscire di casa, se non poche ore al mattino, perché sottoposto all'affidamento in prova. Così si è ingegnato e ha ideato un metodo per riuscire a distribuire droga 'in smart working'. È ...... corruzione, riciclaggio, narcotraffico edi stupefacenti": 6 sedute e 3 audizioni - ... dalla attivazione delloalle procedure per gestire i lavori di Commissione e Assemblea in ...Chieti. In tempo di Covid-19 anche l’attività di spaccio di stupefacenti si improvvisa, si adatta e raggiunge lo scopo: infatti un 43enne originario del ...In tempo di Covid-19 anche l’attività di spaccio di stupefacenti cambia: un 43enne originario del foggiano, affidato in prova, non potendo uscire di casa riceveva le richieste di droga via Telegram or ...