(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDue giovani ragazzi inhanno simulato ildi unaper farinel traffico incessante. Un gesto inqualificabile che rimarca ancora per l’ennesima volta l’inciviltà di alcuni cittadini. Oltre al gesto che rimane inqualificabile per la sua inciviltà c’è però un altro fattore più concreto. Le auto infatti cercano di fargliin tutti i modi per farli passare creando ancora più caos in. Oltre l’inciviltà quindi hanno messo in pericolo tutti coloro che transitavano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Simulano il suono di una sirena in #Tangenziale per farsi spazio (VIDEO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Simulano suono

anteprima24.it

... il collettivo Umanesimo Artificiale si è occupato di tradurre inle mutazioni del DNA, ...realizza un'installazione generativa in grado di produrre una dozzina di immagini al secondo che...In più non c'è l'effetto scooter tipico dei sistemi cheil Cvt. Si sente solo un po' di ... Ilè abbastanza ovattato. Un salto di qualità evidente su questa Megane, soprattutto alla luce ...Tempo di lettura: < 1 minuto. Due giovani ragazzi in tangenziale hanno simulato il suono di una sirena per fari spazio nel traffico incessante. Un gesto inqualificabile che rimarc ...Il problema che presentano le nuove vetture da corsa totalmente elettriche è il suono del motore, decisamente più silenzioso rispetto a quelli termici: non è solo un fatto di nostalgia dei puristi per ...